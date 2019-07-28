تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، مدينة دمياط للأثاث، لمتابعة تجهيزات المقر الدائم لشركة دمياط للأثاث، المقرر نقله من محافظة القاهرة أول أغسطس المقبل، للتيسير على الصناع الراغبين في التعامل مع الشركة.

وأعلنت عوض، عن أرقام تليفونات "٢٣٦٠٥٨٨ - ٢٣٤٠٥٨٨" وفاكس رقم ٢٣٥٠٥٩٩ للتواصل مع المسؤولين بالمقر.

اطمئنت عوض على توافر جميع التجهيزات اللازمة للمقر لنقله في الموعد المحدد، موضحة أنه يتم العمل على قدم وساق لتوفير جميع الخدمات الأساسية للصناع، وبدء تنفيذ الخطة الموضوعة للنهوض بصناعة الأثاث وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتة إلى إتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالصناع المتقدمين لفرش وحدات مشروع "بشائر الخير 5" في الاسكندرية بعد الإعلان عن التعاقد مع المنطقة الشمالية العسكرية، وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعه يناير الماضي.

كما زارت محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، المنشأة بهدف تغذية المدينة ومنطقة شطا بالطاقة الكهريائية، وتفقدت مبنى الكنترول ومكونات المحطة التي تبلغ قدرتها 2×75 ميجا فولت أمبير.