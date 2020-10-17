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الخارجية تدين حادث الطعن الإرهابي في باريس

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الوطن
11:45 م | السبت 17 أكتوبر 2020
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 17 أكتوبر، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة 16 الجاري، وأسفر عن وفاة مواطن فرنسي.

كما تقدّمت مصر بخالص تعازيها لأسرة الضحية وللحكومة والشعب الفرنسييّن، مؤكدةً وقوف مصر مع فرنسا، في ذلك الظرف الأليم، والتضامُن من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

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