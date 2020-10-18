"نورا".. أنجبت سفاحا فألقت رضيعها في ترعة وادعت اختطافه: مش عارفة أبوه

في مدينة أهناسيا ببنى سويف، جلست سيدة عمرها 39 سنة، تدعى "نورا.أ"، مع حلول الظلام، بينما كانت ترضع طفلها الذى لم يكمل شهره الثانى رضعته الأخيرة، نام الطفل على يديها وسرعان ما ثقلت جفونه ونام، حل الظلام ، فلفت المرأة رضيعها بلفافة قماشية، ثم لفت رأسها بإيشارب.

وضعت "نورا" كمامة على فمها ثم تسللت خارجه من المنزل، تشق شارع شبه خال فى قريتها منشية عبد الصمد، وكانت تسير بتوجس وقلق، وبينما اقتربت من ترعة بالقرية، كانت يدها تضغط على فم الطفل الصغير لتسكته للأبد، لفظ الرضيع أنفاسه الأخيرة بين يديها، توقفت بجوار شجرة وتفحصت الطفل.. لقد مات.

اقتربت من الترعة ثم ألقته فيها بعد أن ربطته بحجر لإغراقه فى القاع، ثم تنهدت فى ارتياح وبحثت عن توك توك وتوجهت إلى مركز شرطة إهناسيا.

وقفت نورا فى مركز الشرطة تصرخ وتلطم وجهها وهى تخبر الضباط بقيام مجهولين بخطف طفلها الصغير وهو على يديها، فتم تحرير محضر وعادت نورا إلى منزلها.

فى صباح اليوم التالى توالت المفاجآت مع تكثيف التحريات؛ حيث تبين أن الأم ليست فوق مستوى الشبهات، فهي الزوجة الثانية، لشخص يدعى "سيد.س"، 60 عامًا، وهناك ثمة مشاكل بينها وعائلة زوجها نظرًا لسمعتها السيئة.

كما توصلت التحريات إلى وجود شبهات حول علاقات الأم، وأن طفلها هذا الذي ادعت اختطافه جاء نتيجة علاقة محرمة، ولا تعرف من هو والده، وهنا قررت المتهمة التخلص منه وقتله وإلقائه بالترعة.

تم ضبط الأم وبمواجهتها بما أسفرت به التحريات، اعترفت نورا بجريمتها، وأنها أنجبته نتيجة علاقات محرمة متعددة، وخشيت من أن تبوح به لزوجها خاصة وأنه طردها من بيته منذ عدة شهور، بسبب سوء سلوكها وتركها البيت باستمرار ثم العودة إليه بزعم أنها كانت عند إحدى أقاربها، وبعد أن أنجبته لم تتردد في قتله: "مش عارفة أبوه"، وألقته في الترعة، خوفا من أسرة زوجها، ثم افتعلت هذه التمثيلية.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 3346 إداري مركز أهناسيا، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وقررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق.