أم تقتل رضيعها بالسلام: جبته من "الحرام" وأبوه مش راضي يعترف بيه

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أم تخلصت من رضيعها الذى أنجبته من علاقة غير شرعية، بالسلام، وأكدت التحريات والتحقيقات، أنها خنقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبدأت الواقعة، بتلقي قسم شرطة السلام، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفل رضيع "متوفى"، وبه كدمات بالرقبة، وأحضرته والدته ومعها آخر.

وانتقلت قوة من القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطفل المتوفى من علاقة غير شرعية بين والدته الحاضرة معه، وآخر بمركز تلا بالمنوفية، وأنها طالبته بالاعتراف به، إلا أنه رفض، وأنها حضرت للقاهرة، حتى لا يُفتضح أمرها فى مركز تلا.

وأكدت التحقيقات والتحريات، أن الأم المتهمة سئمت من رفض والد الطفل الاعتراف به، فقررت التخلص منه، وخنقت طفلها من رقبته ووضعت يدها على فمه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعدها توجهت به إلى المستشفى، ظنا منها أنه لم يفارق الحياة، وكان بصحبتها زوج والدتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة وزوج والدتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهما.