صور.. انطلاق قناة "مدرستنا" التعليمية: أنشطة حديثة وترفيهية

انطلقت قبل قليل قناة "مدرستنا" التعليمية في أول أيام عملها كقناة تجمع بين الأساليب الحديثة في تدريس المناهج التعليمية وبعض الأنشطة الترفيهية التي تخفف عن الطلاب وتحفزهم على مراجعة دروسهم، تبث القناة برامجها على تردد 12303 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500، كما تقدم خدماتها التعليمية إلى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي.

وتماشيًا مع خطة وزارة التربية والتعليم بخصوص مساعدة الطلاب والأهالي في عملية "التعليم عن بعد" والذي فرضته الظروف الحالية بعد فيروس كورونا، تضم القناة نخبة من أكفأ المدرسين في جميع المواد، كما أن طرق شرح وتقديم المناهج عبر القناة ستكون جديدة ومبتكرة تضم تنويهات تثقيفية ومواد لزرع وبث روح الوطنية.

تنويهات تثقيفية ومواد لزرع وبث روح الوطنية

يأتي ذلك إضافة إلى أنَّه سيتمّ تدشين منصة إلكترونية وقنوات للتواصل الاجتماعي خاصة بقناة "مدرستنا" تستخدم أحدث التقنيات وبعض الأساليب الترفيهية لمساعدة للطلاب على الاستذكار وحل الفروض المدرسية بطريقة سلسة ومحفزة وممتعة.

وافتتحت القناة بثها على آيات من الذكر الحكيم، ثم تحية العلم، أعقبها النشيد الوطني والذي تمّ تصويره ككليب بطولة عدد من طلاب مصر من أمام الهرم والعاصمة الإدارية الجديدة وفي عدد من شوارع القاهرة، الكليب من توزيع أمير هداية ومدير تصوير فوزي درويش وإخراج كريم شعبان.

يُذكر أنَّه كانت قد شهدت مدارس منطقة مصر الجديدة بدء توافد الطلاب بصحبة أسرهم على المدارس، في أول يوم دراسة بالعام الدراسي الجديد.

وحرص عدد كبير من الأهالي على الحضور قبل الساعة السابعة صباحًا، موعد فتح المدارس لأبوابها، بصحبة أبنائهم تجنبًا للزحام وفي سياراتهم الخاصة دون الحافلات المدرسية.

والتزم بعض الطلاب باتباع الإجراءات الاحترازية المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين بالكحول، فيما حضر أغلبهم وخاصة الأصغر سنًا بـ"الفيس شيلد"، لضمان أسرهم حماية أكبر لهم من الإصابة بالمرض.