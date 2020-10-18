صور.. انطلاق قناة "مدرستنا" التعليمية: أنشطة حديثة وترفيهية
تقدم خدماتها التعليمية لطلاب الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي
كتب:
أحمد حسين صوان
08:47 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020
قناة مدرستنا
انطلقت قبل قليل قناة "مدرستنا" التعليمية في أول أيام عملها كقناة تجمع بين الأساليب الحديثة في تدريس المناهج التعليمية وبعض الأنشطة الترفيهية التي تخفف عن الطلاب وتحفزهم على مراجعة دروسهم، تبث القناة برامجها على تردد 12303 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500، كما تقدم خدماتها التعليمية إلى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي.
وتماشيًا مع خطة وزارة التربية والتعليم بخصوص مساعدة الطلاب والأهالي في عملية "التعليم عن بعد" والذي فرضته الظروف الحالية بعد فيروس كورونا، تضم القناة نخبة من أكفأ المدرسين في جميع المواد، كما أن طرق شرح وتقديم المناهج عبر القناة ستكون جديدة ومبتكرة تضم تنويهات تثقيفية ومواد لزرع وبث روح الوطنية.
تنويهات تثقيفية ومواد لزرع وبث روح الوطنية
يأتي ذلك إضافة إلى أنَّه سيتمّ تدشين منصة إلكترونية وقنوات للتواصل الاجتماعي خاصة بقناة "مدرستنا" تستخدم أحدث التقنيات وبعض الأساليب الترفيهية لمساعدة للطلاب على الاستذكار وحل الفروض المدرسية بطريقة سلسة ومحفزة وممتعة.
وافتتحت القناة بثها على آيات من الذكر الحكيم، ثم تحية العلم، أعقبها النشيد الوطني والذي تمّ تصويره ككليب بطولة عدد من طلاب مصر من أمام الهرم والعاصمة الإدارية الجديدة وفي عدد من شوارع القاهرة، الكليب من توزيع أمير هداية ومدير تصوير فوزي درويش وإخراج كريم شعبان.
يُذكر أنَّه كانت قد شهدت مدارس منطقة مصر الجديدة بدء توافد الطلاب بصحبة أسرهم على المدارس، في أول يوم دراسة بالعام الدراسي الجديد.
وحرص عدد كبير من الأهالي على الحضور قبل الساعة السابعة صباحًا، موعد فتح المدارس لأبوابها، بصحبة أبنائهم تجنبًا للزحام وفي سياراتهم الخاصة دون الحافلات المدرسية.
والتزم بعض الطلاب باتباع الإجراءات الاحترازية المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين بالكحول، فيما حضر أغلبهم وخاصة الأصغر سنًا بـ"الفيس شيلد"، لضمان أسرهم حماية أكبر لهم من الإصابة بالمرض.