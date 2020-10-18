التربية والتعليم: لم نرصد أي معوقات مع بدء ثاني أيام العام الدراسي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام العملية التعليمية في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، بمختلف مدارس الجمهورية، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه وتعقيم المقاعد الخشبية، وتوفير جميع أدوات التعقيم داخل المدارس.

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنَّ غرفة العمليات المركزية، لم تتلق أي شكاوى من قبل المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، في الساعات الأولى من بدء ثاني أيام العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنَّه لا توجد أي مشكلات في الوضع الصحي بالمدارس، كما أن الدراسة تسير بصورة طبيعية دون معوقات.

وأكد "حجازي"، لـ"الوطن"، أنَّ هناك خطط بديلة ستنفذ حال حدوث أي أزمات أو معوقات تؤثر على اليوم الدراسي، منوها إلى أنَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بالمدارس بارتداء الكمامات الطبية، وكذلك التلاميذ؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنَّ هناك تقارير ستنفذ يوميا من داخل المدارس، للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فيما يخص العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنَّ الجميع داخل الوزارة يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، مضيفا أنّ جميع التلاميذ ملتزمون تماما بالتباعد الاجتماعي، داخل الفصول الدراسية.

وأوضح نائب وزير التعليم، أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام الدراسة وعدم وجود أي معوقات تؤثر على اليوم الدراسي، لافتاً إلى أنَّ جميع المدارس تنفذ تعليمات الوقاية من كورونا بصورة صحيحة ومنضبطة.

وشدد الدكتور رضا حجازي، على أن الوزارة وضعت سيناريوهات عديدة، ستنفذ حال حدوث موجه ثانية من كورونا، مؤكدا أن الوضع مطمئن حتى الآن.