للأسبوع الثالث.. استقرار أسعار حديد التسليح والأسمنت

واصلت أسعار حديد التسليح والأسمنت استقرارها في الأسواق للأسبوع الثالث على التوالي من بدء شهر أكتوبر الجاري.

وتوقعت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، استمرار استقرار أسعارهما لعدد كبير من الشركات، وكذلك خلال الشتاء لمحدودية البناء فى تلك الفترة.

ويباع حديد التسليح حسب الخامة، بمتوسط أسعار تتراوح بين 9800 آلاف و10100 جنيه للمستهلك، بينما الأسمنت دون زيادة لمدة 4 أشهر متتالية، ليباع الطن منه بأسعار تتراوح ما بين 700 إلى 750 جنيهًا، وسط ركود كبير فى المبيعات لقرب الشتاء وتراجع عمليات البناء.

وساد التفاؤل في قطاع مواد البناء، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة وضع اشتراطات البناء الجديدة لإعادة القطاع للعمل بكل قوته، ما يعتبر "قبلة حياة" للقطاع، الذي توقف تقريبًا منذ 6 أشهر.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن الأسواق تترقب قرار إلغاء وقف تراخيص البناء وتستعد له، لإنعاش الأسواق التى لا زالت تعاني من الركود وتراجع المبيعات، مشيرًا إلى أن إرجاء الحكومة نشر الاشتراطات الجديدة للمباني حتى الآن هو السبب وراء ذلك.

ودعا "الزيني" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى سرعة الانتهاء من الاشتراطات الخاصة بالمباني، لتحريك مبيعات سوق مواد البناء بالأسواق، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من التجار لجأوا إلى البيع بسعر التكلفة، للتخلص من المخزون ودوران رأس المال.

وأضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن سرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للمباني، تحمى الأسواق من الشائعات، وتعطى قطاع مواد البناء قبلة الحياة.

وأوضح "الزيني"، أنَّ قطاع العقارات في مصر، ترتبط به أكثر من 95 صناعة، تأتي على رأسها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وجميع صناعات مواد البناء والمحاجر وغيرها، سواء المرتبطة به بشكل مباشر أو غير ذلك.