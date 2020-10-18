محافظ القاهرة يطالب بإقامة فعاليات للتوعية الصحية بالمدارس

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الدراسة انتظمت بمختلف مدارس العاصمة وعددها 5459 مدرسة، بحضور نحو 2386831 طالب وطالبة بالعام الدراسى الجديد.

وأكد المحافظ خلال تفقد مدرسة النيل الرسمية للغات فى بولاق، على ضرورة توفير المناخ الصحي الملائم للطلاب والمتابعة المستمرة للنظافة العامة للمدارس واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من الإصابة بالأمراض والحد من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب، مشددًا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية فى كل مدرسة بشكل دوري.

وطالب المحافظ بإقامة فعاليات للتوعية الصحية من خلال الإذاعة المدرسية والندوات والمناظرات ومعسكرات النظافة واللوحات الإرشادية بالمدارس، مع توضيح الخطوات الإرشادية لتجنب العدوى والنظافة الشخصية والنظافة العامة في الطابور الصباحي والحصص المدرسية الأولى.

وشدد المحافظ على الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، والتأكد من صيانة الفصول وسلامة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها والاهتمام بنظافة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

وأكد المحافظ على توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت انتظام العملية التعليمية في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، بمختلف مدارس الجمهورية، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه وتعقيم المقاعد الخشبية، وتوفير جميع أدوات التعقيم داخل المدارس.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنَّ غرفة العمليات المركزية، لم تتلقى أي شكاوى من قبل المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، في الساعات الأولى من بدء ثاني أيام العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أنَّه لا توجد أي مشكلات في الوضع الصحي بالمدارس، كما أن الدراسة تسير بصورة طبيعية دون معوقات.