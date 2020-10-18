إلغاء مليوني إعلان قبل الانتخابات الأمريكية في فيس بوك وإنستجرام

قال نائب مدير شركة فيس بوك، نك كليج، اليوم، إنّه جرى إلغاء 2,2 مليون إعلان، وسحب 120 ألف منشور من فيس بوك وإنستجرام، على خلفية محاولة عرقلة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الأمريكي.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أنّ فيس بوك كثفت قبل أشهر، جهودها حتى لا يتكرر ما حدث عام 2016 حين استعملت شبكتها الاجتماعية في عمليات تلاعب واسعة بالناخبين، أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كليج أنّه يوجد "35 ألف متعاون يشارك في تأمين منصاتنا ويساهم في الانتخابات، وسنؤسس شراكات مع 70 وسيلة إعلام متخصصة، 5 منها في فرنسا، للتثبت من المعلومات".

وأضاف: "نملك أيضا أدوات ذكاء اصطناعي. يسمح لها بإزالة المنشورات والحسابات المزيفة، قبل حتى أن يبلغ عنها مستعملون".

يذكر أنّ فيس بوك، أزالت - بداية أكتوبر - أكثر من 300 حساب وصفحة على منصتي فيس بوك وإنستجرام.