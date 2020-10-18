نقيب العلميين يطالب برفع الحراسة عن النقابة ومنع حبسه

طالب الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب المهن العلمية، بإلغاء الحراسة المفروضة على النقابة وإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق النقيب.

وقال "المليجي" في رسالته التي حصلت "الوطن" على نسخة منها: "من قلب المعاناة الشديدة والمجهودات المضنية التى تلاقيها نقابة المهن العلمية، نقابة العلماء والباحثين لإسقاط حكم جائر بفرض الحراسة عليها، وحكم جائر بحبس النقيب 3 سنوات، كان من الضروري توجيه هذه الاستغاثة لسيادتكم".

وسرد "المليجي" سيرته الذاتية ومسيرته العلمية، ثم قال في رسالته: "ممتلكاتى اليوم بعد هذه الرحلة الطويلة تقريبًا لاشيئ، أسكن بالإيجار وسيارتي 1300 موديل 2002، أرصدتى بالبنك لاتتعدى 350 ألف جنيه لزوم العلاج لا قدر الله والمعاش هو دخلى الأساسي".

ثم قدم في رسالته 7 طلبات جاءت على النحو التالي:

1- ننتظر من الرئيس إلغاء حكم فرض الحراسة على نقابة المهن العلمية، واستمرار المجلس المنتخب فى فبراير 2020 ليكمل مدته حتى فبراير 2024.

2- ننتظر من الرئيس إلغاء اتهام نقيب العلماء والباحثين زورًا بالبلطجة وهو فى السبعين من عمره، وتقديمه لمحاكمة شوهت صورتنا كدولة أمام العالم وأن تلغى هذه الأحكام من سجلات القضاء حماية لسمعته واحترامًا للعلم والعلماء.

3- ننتظر من الرئيس قرارًا تاريخيًا بإنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمي وتطبيقاته ويكون وزيرها علميًا، وتختص هذه الوزارة بوضع وإدارة الخطة القومية للبحث العلمي وتطبيقاته فى مصر.

4- ننتظر من الرئيس قرارًا باعتبار نقابة المهن العلمية ممثلة بكل مجالسها وشعبها الجهة المنوط بها كافة الدراسات المجتمعية لكافة المشروعات البحثية التطبيقية فى الوزارة الجديدة، بحيث يستفاد من النقابة فى تحسين الخطة بالعرض عليها.

5- ننتظر من الرئيس أن يساعدنا لاستكمال تشغيل شركة الخبراء للاستكشاف والتعدين والتصنيع التي أسسناها من عام لتكون ظهيرًا علميًا للدولة فى مجال الثروة التعدينية من النفط والغاز والمعادن فى البر والبحر ومجالا لاكتساب الخبرة العالمية بواسطة المصريين ووسيلة لزيادة الدخل القومي وتشغيل آلاف الخريجين.

6- وننتظر من الرئيس أن يساعدنا فى استكمال وتشغيل شركة المركز العلمي للصيانة والتدريب التى أسسناها من عامين لإنقاذ وتشغيل أجهزة بحوث وتحاليل معطلة بالجامعات ومراكز البحوث والمستشفيات تقدر قيمتها بثلاثين مليار جنيه مصري، وذلك من خلال تسهيل إسناد أعمال الصيانة وميزانيتها للشركة الناشئة.

7- ننتظر من الرئيس أن يساعدنا بمشاركة الدولة مع النقابة فى كافة المشروعات العقارية على أراضي النقابة فى مدينة نصر ومدينة الإسماعيلية ومدينة سوهاج ومدينة دمياط الجديدة ومدينة مرسى مطروح التى تنتظر العمل والاستثمار من سنين.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.

يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، كما أصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.