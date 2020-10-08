نقابة العلميين تلاحق "التقنيين" وأصحاب معامل التحاليل

قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة المهن العلمية، إن النقابة بدأت في ملاحقة من وصفهم بـ"بعض الخارجين عن القانون، من خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية، التقنيين، الذين قاموا بإدارة معامل للتحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية، وإعداد ملفات بأسماء المخالفين وإرسالها لجهات الاختصاص بالدولة، بهدف الغلق الفوري لهذه المعامل المخالفة".

وأوضح غريب في تصريح خاص أن هذا الإجراء قد تم للحيلولة دون انتحال صفة الأخصائيين العلميين Scientists من الكيميائيين والميكروبيولوجيين المقيدين بشعبة العلوم الطبية بنقابة المهن العلمية، فضلا عن تنظيم مهن الكيمياء الطبية والميكروبيولوجي، ومجابهة لدخلاء المهنة بهدف تطبيق صحيح نصوص القانون، وحفاظاً على صحة المواطن، "ولن تهدأ حتى تغلق جميع المعامل المخالفة لمافيا التجارة الرخيصة من معامل "بير السلم" بقوة القانون" بحسب تعبيره.

وشدد محمد غريب أبو عميرة، على أن ذلك لا يعني انتقاص النقابة من دور تقنيين العلوم الصحية بالمنظومة العلمية، لكن "لابد للعمل بمهن العلوم الطبية التطبيقية، أن يكون وفقاً لدرجته التدريبية والتأهيلية وخبرته العملية، ووفقاً للأطر القانونية التي وضعتها الدولة في قوانينها" على حد قوله، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يظل عمل "الفنيين" بشهادة الإعدادية فقط، فكان لابد من تطوير هذه الفئة، بمنحها درجات البكالوريوس التقني، والدبلوم والماجستير الفني لمزيد من الارتقاء بأعمالهم الحرفية لكن في مسارهم التعليمي الفني وليس الأكاديمي.

وتابع: جاء خطاب وزير التعليم العالي في رده على طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد صلاح بتاريخ 2 يناير 2018 واضحاً جلياً في أهمية الفصل بين ما هو "تقني" وما هو "أكاديمي" لتحديد هويَّة الدارسين والتفريق بمسار الدراسة، فهناك المهندس خريج كليات الهندسة، يعاونه تقني الهندسة خريج كلية تكنولوجيا التعليم الصناعي، وهناك أخصائي التمريض خريج كليات التمريض؛ يعاونه تقني التمريض خريج معاهد التمريض، وهناك الأخصائي العلمي خريج كليات العلوم، يعاونه تقني العلوم الصحية خريج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، لذا فمعاهد التكنولوجيا الصحية ليس لها إلا نظير أكاديمي واحد وهو كليات العلوم.