"تنمية الصادرات" الأعلى بيعا.. سعر اليورو اليوم الأحد 18-10-2020

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 18 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ سجّل اليورو مقابل الجنيه أعلى سعرًا للشراء بـ18.37 جنيها، في البنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.28 جنيها للشراء، و18.48 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.27 جنيها للشراء، و18.47 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.26 جنيها للشراء، و18.48 جنيها للبيع.