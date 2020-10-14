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أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية.. سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-10-2020

كتب:

امنية سعيد
10:01 ص | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
سعر اليورو اليوم في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها للقراء والمتابعين، متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

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