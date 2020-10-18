تنبيهات بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية في ثاني أيام الدراسة بالسويس

استقبلت مدارس السويس، اليوم الأحد، طلاب الصفوف المحدد حضورها طبقًا لجدول الحضور من قبل وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية فى ثانى أيام الدراسة، وذلك فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقام المعلمون والمعلمات بالتنبيه على الطلاب بعدم خلع الكمامة طول اليوم الدراسي، مع الالتزام بالتباعد داخل الفصول وخارجها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه صرح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، بأن 446 مدرسة استقبلت اليوم الطلاب فى كافة المرحلة التعليمية الثلاث، كما حضرت الصفوف المحددة طبقًا للجدول المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف "الفولي" فى تصريحات صحفية له اليوم، أن جميع الكتب المدرسية وصلت إلى المدارس بنسبة 100%، مضيفًا أن المديرية كانت حريصة قبل بدء العام الدراسي على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بكافة مدارس المحافظة.

كما تفقد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، انتظام المحاضرات في اليوم الثاني للعام الجامعي، بمقر الجامعة بمدينة السلام 1 بحى فيصل.

وشدد رئيس جامعة السويس، أثناء الجولة على ضرورة التزام الجميع سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات في أروقة الجامعة.

وكان في استقبال "الشرقاوي" الدكتور أشرف أبو الفتوح عميد كلية التربية ، والدكتورة رانيا شمعة عميد كلية التجارة.

وـكد رئيس الجامعة على العمداء بضرورة المتابعة الدورية لكافة مكونات العملية التعليمية، وكذا ضرورة تنفيذ شقي التعليم الهجين (وجهًا لوجه - عن بعد).