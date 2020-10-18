فاروق المقرحي: 90% من أعضاء الشيوخ خبراء في مجالاتهم

قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك دور وطني على عاتق أعضاء الشيوخ تتضمن دراسة القوانين التي تتعلق بالأمن القومى للبلاد، ويجب على النواب الذين تم اختيارهم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكونوا على قدر الثقة والمسئولية.

وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن المجلس سوف يتصدى للقضايا القومية والتخطيط لمصر تشريعياً وإعداد البرامج المطلوبة التي تعاون رئيس الجمهورية في اتخاذ القرار المناسب والصحيح في الوقت الصحيح.

وتابع، أن 90% من أعضاء مجلس الشيوخ خبراء في مجالاتهم بما يدور في البلاد، بالإضافة للثقافة العامة التي يمتلكها هؤلاء.

6 نقابات مهنية ممثلة داخل مجلس الشيوخ

وحصدت النقابات المهنية، 6 مقاعد في مجلس الشيوخ، بعد تمثيل كل من الصحفيين والأطباء والصيادلة والمحامين والتمريض والإعلاميين، بتعيين سامح عاشور نقيب المحامين السابق، والدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، وطارق أبو سعدة نقيب الإعلاميين، والدكتورة نجوى الشافعي الأمين العام للأطباء، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، ومحمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين.

ووجه سامح عاشور نقيب المحامين السابق، رسالة للمحامين، قال فيها: "إلى زملائى وأبنائى المحامين، إلي أهلي وأصدقائي الذين أسعدهم عضويتى بمجلس الشيوخ أؤكد إدراكى بأن قلوبهم ومشاعرهم الصادقة كانت تحمينى وتلاحقنى وتؤازرني اسأل الله أن تكون هذه الثقة في محلها وأن تصادف الوطن والمحاماة كل الشكر لمن سعد وهنئني كل الشكر والإمتنان للقيادة السياسية التى إختارتنى لذلك المكان".

من جانبه، قال نقيب صيادلة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، محمد الشيخ، إن ثقة القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي فيه واختياره ضمن الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ، يعد تقديرا لكافة صيادلة مصر ودورهم في المجتمع، معربا عن أمله أن يكون على قدر المسؤولية، مؤكدا أن هناك ملفات كثيرة على أجندته أبرزها ملف الدواء.

وأكد أنه منغمس في مشكلات مهنة الصيدلة على مدار 30 عاما، سواء من مشكلات الأدوية التي تباع عبر الانترنت وضررها على المواطن أو غير ذلك من المواضيع، مشيرا إلى أنه سيطالب بقصر بيع الأدوية على الصيدليات وتشديد الرقابة على الدخلاء.

وقالت الدكتورة نجوى الشافعي الأمين العام لنقابة الأطباء، إن اختيارها ضمن قائمة المعينين في مجلس النواب، يعد شرف كبير لها، وثقة تتمنى أن تكون قدرها، لا سيما وأنها تمثل نقابة الأطباء، موجهة الشكر للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي الحرص على تمثيل كل فئات المجتمع، وفي القلب منهم الأطباء الذي هم خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المصريين، وبذلوا الكثير من التضحيات في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت الشافعي، أنها الممثلة الوحيدة من مجلس نقابة الأطباء، مؤكدة أنها ستضع ملفات وقضايا الأطباء على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع أولويات وتحديات الدولة والمصلحة العامة، لافتة إلى أن مجلس الشيوخ رأيه استشاري، يعمل على توجيه النصيحة ويعد غرفة العمليات والمشورة التي تسبق وضع التشريعات التي يتم وضعها في صالح مهنة الطب وأحوال الأطباء.

وأكدت الشافعي أنها ستظل في عملها داخل مجلس نقابة الأطباء، ولن تتنازل عنه، بعد توليها عضوية مجلس الشيوخ، مؤكدة أن الدورين مكملين لبعضها البعض، بحيث تكون على تواصل تام مع الأطباء ومشاكلهم وأحلامهم وتطلعاتهم في المستقبل، والإبداء بالمشورة والنصيحة في مجلس الشيوخ على هذا الأساس.

وأشارت إلى أن هناك عدد آخر من الأطباء، جاءوا ضمن المعينين في مجلس الشيوخ، مشيرة إلى انه سيكون هناك تعاون فيما بينهم ليعبروا عن صوت الأطباء بأكملهم.

مجلس الشيوخ يشكل من 300 عضو، أنتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.