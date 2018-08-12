قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الاقتصاد التركي في طريقه إلى الانهيار، داعيًا المصريين والعرب إلى مقاطعة البضائع التركية.

وتوقع المقرحي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن يبلغ الدولار الواحد 10 ليرات تركية.

وأضاف: "أردوغان راجل نصاب، ولو كنت مسؤولًا في تركيا لاعتقلته هو وأسرته بتهمة اختلاس المال العام".

وتابع: "أردوغان يدير الاقتصاد التركي بمساعدة أسرته والمقربين منه، حيث يحصلون من كل صفقة تتم هناك في تركيا على عمولة خاصة".