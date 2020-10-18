صور.. محافظ القليوبية يُسلم الكتب المدرسية لتلاميذ "محمد عبده" ببنها

حرص اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على تسليم الكتب لتلاميذ مدرسة الإمام محمد عبده، بمدينة بنها، خلال متابعته انتظام العملية الدراسيه في أول يوم دراسي بالمحافظة.

وينتظم 1446617 طالبا في الدراسة، بمدارس محافظة القليوبية، اعتبارا من اليوم الأحد، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، واستقبلت المدارس الطلاب بالأغاني الوطنية والنشيد الوطني.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن مدارس المحافظة كافة، جاهزة للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، مؤكدا الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية بنسبة 100% لجميع المراحل إلى الإدارات التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي – تعليم فني)، ولا يوجد عجز فيها.

وأشار "عجلان" إلى أنه شكلت قوافل متابعات، للتأكد من جاهزية المدارس وعددها 2451 مدرسة على مستوى المحافظة، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات، وتوحيدها بالعلم المصري، وتعليقه في مكان واضح بالمدرسة، وتجهيز المعامل والفصول الدراسية، والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب، والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح.

وشدد طه عجلان، على أن المدارس كافة، تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة، تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إلى أن أعمال التطهير والتعقيم تتم بشكل يومي ودوري، ويطبق التباعد الاجتماعي، وتستخدم الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي، وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتابع "عجلان": "نعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، بالتنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن؛ لمنع تواجد الباعة الجائلين، وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس، وتوفير أجواء ملائمة للدراسة، مع تقليل الكثافات، ومنع أي تجمعات وتزاحم للطلاب خلال الدخول والخروج، وفصلهما من خلال منافذ منفصلة، وعمل مسح حراري، وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر".