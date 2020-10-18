10 آلاف يورو متوسط تكلفة علاج مريض كورونا بألمانيا

قدرت وزارة الصحة الألمانية، متوسط تكلفة علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، بـ10 آلاف يورو.

كما أكدت بيانات نشرتها صحيفة "فيلت إم زونتاج" نقلا عن العديد من شركات التأمين الصحي، أن المرضى الذين لا يحتاجون إلى أجهزة تنفس يبلغ تكلفه علاجهم نحو 5 آلاف يورو في المتوسط، أما المرضى الذين يحتاجون لأجهزة تنفس فيتكلف علاجهم ضعف هذا الرقم ليبلغ 10 آلاف، وفي حالات المسار الحاد للمرض يكون متوسط ​​التكاليف أكثر من 38 ألف يورو.

وسجل معهد روبرت كوخ "RKI" الألماني للكشف عن الفيروسات، اليوم الأحد، 5587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال يوم واحد ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 361 ألفا و974 حالة، كما جرى تسجيل 10 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 9777 حالة، وإجمالي المتعافين 290 ألف شخص.

يذكر أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يخضع للحظر المنزلي حاليا، بعد إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا.