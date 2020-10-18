بينهما 54 عاما.. تعرف على أكبر وأصغر أعضاء الشيوخ: يديرا الجلسة الأولى

54 عاماً، هى الفارق العمري بين أكبر الأعضاء سناً في مجلس الشيوخ، الفريق جلال الهريدي، وأصغر الأعضاء سناً في المجلس، المهندس محمود تركي.

ويترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بنص الدستور، أكبر الأعضاء سناً، بمعاونة النائبين الأصغر سناً في المجلس.

الفريق جلال الهريدي أكبر الأعضاء سناً بـ90 عاماً

ويعد الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب "حماة وطن"، هو أكبر الأعضاء سناً في مجلس الشيوخ، حيث يبلغ من العمر 90 عاماً، وهو من مواليد 5 سبتمبر عام 1930، وحصل على رتبة فريق فخري ونوط للتكريم، وتم تعيينه بالمجلس ضمن قائمة الـ"100 المعينين".

محمود تركي أصغر الأعضاء سناً بـ36 عاماً

أما أصغر الأعضاء سناً في المجلس هو النائب محمود تركي، حيث يبلغ من العمر 36 عاماً، وهو مواليد 15 يونيو 1985، ويعمل كمهندس حر. أما عن نشاطه السياسي، فهو عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومسئول إدارة العمل الجماهيري بحزب النور، وتم تعيينه بالمجلس ضمن قائمة الـ"100 المعينين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للدستور، وشمل القرار تعيين قياديين و3 كتاب من "الوطن"، حيث ضمت قائمة المعينين كلا من:

- الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة تليفزيون DMC

- الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن

- الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

- الكاتب الصحفي د.محمد صلاح البدري

- الكاتب الصحفي رامي جلال عامر

وخضع المعينون للكشف الطبي، وانتهوا من الإجراءات القانونية قبل حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

ويأتي اختيار المعينين الخمسة لما لهم من إسهامات ثقافية وإبداعية، وباع كبير في منظومة الوعي المصري، من خلال كتاباتهم التي أدارت حركة الوعي وساهمت فيه عبر "الوطن"، المؤسسة التي فتحت ذراعيها لكل الآراء المستنيرة والمتجددة، وأتاحت الفرصة لظهور كل ما يخدم المواطن وسيادة الدولة المصرية.

واتسمت قائمة المعينين بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددا من الإعلاميين والصحفيين، منهم:عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز.

كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.