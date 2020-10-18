بدء أولى جلسات مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الأول

بدأ مجلس الشيوخ أولى جلساته بالمجلس في دور الانعقاد الأول، والتي تشهد حلف الأعضاء اليمين أمام رئيس المجلس.

وكان حسام الخولي، أوضح نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، أنَّ الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية تتلخص في إدارة أكبر الأعضاء سنًا لها بمساعدة أصغر عضوين، ثم يؤدي أعضاء المجلس اليمين الدستورية الخاصة بعضوية مجلس الشيوخ، ثم بعد ذلك يتمّ فتح باب الترشح لأعضاء مجلس الشيوخ علي منصب رئيس المجلس والوكيلين، ليتولي رئيس المجلس المنتخب بعد ذلك إدارة الجلسة العامة.

وحول اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، قال "الخولي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنَّه سيتمّ تشكيل لجنة مؤقتة لوضع اللائحة الداخلية لـ"الشيوخ" على اعتبار أنَّ المجلس تمّ تشكيله بناء علي التعديلات الدستورية الأخيرة ولم يتم وضع لائحة داخلية له بعد.

فيما قال المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ، في تصريحات لـ"الوطن"، إنَّ أمانة مجلس الشيوخ أنهت كل الاستعدادات الخاصة بالجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

وأَضاف "إسماعيل"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنَّ المجلس أنهى استعدادته الكاملة لبدء جلسات مجلس الشيوخ الافتتاحية، والتي من المقرر أن يحضرها 300 نائب هم عدد أعضاء مجلس الشيوخ الحالي، مشيرا إلى أنَّ الفترة الماضية شهدت تجديدا كاملًا لمقر مجلس الشيوخ استعدادا لاستقبال اعضائه.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إنَّه من المقرر رفع الجلسات العامة لمجلس الشيوخ لمدة 40 يومًا لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب الحالية، ليعود للانعقاد من جديد بعد ذلك.

وتعد فترة الأربعين يومًا فرصة لاستكمال انتخابات الغرفة التشريعية الأخرى، المتمثلة في مجلس النواب، ليكتمل بعدها البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية وفقًا للدستور.

وطبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب "والتي سيتم بناء عليها اجراء الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ"، يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأنَّ أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقي الأعضاء عضواً عضوا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أي مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.