الذهب يتراجع 18 جنيها والدولار قرشا خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 18 جنيهًا فيما تراجع الدولار بقيمة قرش خلال أسبوع.

إذ سجّل الذهب عيار 24 محليًا نحو 959 جنيهًا، مقابل 977 جنيهًا الأسبوع الماضي، بينما سجل عيار 21 نحو 839 جنيهًا، وعيار 18 نحو 719 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.720 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي خلال أسبوع تراجعًا بقيمة قرش ليباع بـ15.73 مقابل 15.74 جنيه الأسبوع الماضي.

وكان المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى تاريخي في شهر أغسطس هذا العام، عندما ارتفع فوق مستوى 2.070 دولار للأونصة وسجل مكاسب سنوية بلغت 26%.

وارتبطت هذه الارتفاعات بتأثيرات التداعيات الاقتصادية لانتشار جائحة كورونا خلال الفصلين الأول والثاني من العام، ثم حدثت عملية تصحيح سعري للمعدن الأصفر خلال شهر سبتمبر الماضي، متزامنة مع تراجعات الأسهم الأمريكية، وذلك بعد لجوء المستثمرين لتغطية المراكز المكشوفة جراء التراجعات السريعة التي حدثت في أسواق الأسهر خلال شهر سبتمبر، ثم عاود الذهب الصعود فوق مستوى 1.900 دولار للأونصة بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا.

وقال نادى نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، أنَّ عودة المدارس والدروس الخصوصية أصاب سوق الذهب بالركود إلا للمضطر فقط.

فيما قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ هناك هدوء خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع توافر كل العملات العربية والأجنبية مما يؤدي إلى بيع الحصيلة للبنوك، لافتا إلى أن توافر الدولار وتراجعه محليا يسهل من العملية الاستيرادية، ويلبي احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج.