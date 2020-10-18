سعر الدولار اليوم الأحد 18-10-2020: الأعلى في مصر والبركة والأهلي

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 18 أكتوبر الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.63 جنيه، للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بداية التعاملات اليومية، إذ سجّلت بنوك "مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية "، أعلى سعر لبيع وشراء الدولار بـ15.75 جينه، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصري.

وتمثلت البنوك التي تبيع الدولار بأقل سعر في "قناة السويس ، المشرق" ليباع بـ15.72 جنيه مقابل 15.62 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، وفق بداية التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: "بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي: "عودة، والمشرق، وبلوم المشرق، وhsbc".

أما العملات الأجنبية فشهدت تباينًا كبيرًا في خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه أعلى سعرا للشراء بـ18.37 جنيه، في البنك المصري لتنمية الصادرات، وسجل الاسترليني أعلى سعر للشراء بـ20.34 جنيه، في بنكي: "مصر إيران للتنمية ، المصري لتنمية الصادرات".

إذ سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أما الجنيه الاسترليني سجّل في البنك الأهلي نحو 20.13 جنيه للشراء، و20.41 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 20.20 جنيه للشراء، و20.48 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.48 جنيها للبيع.