الكردوسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس الشيوخ

أدى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستوري الخاص بعضوية المجلس النيابي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة الأن.

ووفقا للدستور يُشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وانطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، علي انغام السلام الجمهوري، حيث ترأس الجلسة جلال هريدي، رئيس حزب حماة وطن، باعتباره أكبر الأعضاء سنا.

وتنص المادة 276 من لائحة مجلس النواب، التي يعمل بيها مجلس الشيوخ لحين وضع لائحته الداخلية، على أن يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي، جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلو في الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية.

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات الهامة التي حددها الدستور، وهي:

دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية

دعم السلام الاجتماعى

يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

يؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة

يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب

يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية

الكردوسي "خاض تجارب صحفية مصرية وعربية متنوعة في مشوار بدأ منذ الثمانينيات"

وعلى مدار تاريخه الصحفي، خاض الكردوسي تجارب صحفية متنوعة في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، حيث عمل كاتب مقال في مجلة 7 أيام، وصحفي متخصص في مجلة "نص الدنيا" بالأهرام 1992-2018، وصحفي متخصص في جريدة "صوت الأمة" 2002-2004، وصحفي متخصص في مجلة "الأهرام العربي" 2003-2005، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة "الفن السابع" 1997-2001.

محمود الكردوسي ابن محافظة سوهاج، حاصل على بكالورويوس إعلام قسم صحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة 1981، ولم تتوقف خبراته عند العمل الصحفي فقط، حيث كتب أكثر من سيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدي" 1996، ومن المنتظر قريباً صدور روايته "ذائقة الموت" وكتاب سيرة بعنوان "ورق دشت".