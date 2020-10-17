بعد تعيينه في "الشيوخ".. محمود الكردوسي 35 عاما في حب الصحافة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بتعيين الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، نائبا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس، والتي نص عليها الدستور.

ويأتي اختيار الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، ضمن فئة الكتاب والشخصيات العامة، لما تميَّز به تاريخه الصحفي على مدار 35 عاما من كتابات صحفية متنوعة تناولت قضايا اجتماعية وفنية وسياسية.

ويشغل محمود الكردوسي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن" اليومية المستقلة، وسبق له العمل رئيس تحرير تنفيذي بجريدة "الوطن" خلال الفترة بين 2015-2019، كما شارك في تأسيس جريدة الوطن وعمل مدير تحرير بها منذ 2012-2015.

خاض تجارب صحفية مصرية وعربية متنوعة في مشوار بدأ منذ الثمانينيات

وعلى مدار تاريخه الصحفي، خاض الكردوسي تجارب صحفية متنوعة في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، حيث عمل كاتب مقال في مجلة 7 أيام، وصحفي متخصص في مجلة "نص الدنيا" بالأهرام 1992-2018، وصحفي متخصص في جريدة "صوت الأمة" 2002-2004، وصحفي متخصص في مجلة "الأهرام العربي" 2003-2005، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة "الفن السابع" 1997-2001.

محمود الكردوسي ابن محافظة سوهاج، حاصل على بكالورويوس إعلام قسم صحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة 1962، ولم تتوقف خبراته عند العمل الصحفي فقط، حيث كتب أكثر من سيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدي" 1996، ومن المنتظر قريباً صدور روايته "ذائقة الموت" وكتاب سيرة بعنوان "ورق دشت".

وتتميز قائمة التعيين، بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددا من الإعلاميين والصحفيين، أبرزهم: الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والناقد الرياضي إبراهيم حجازي الكاتب الصحفي بـ"الوطن"، والدكتور محمد صلاح البدري، أحد كتاب "الوطن"، والكاتب الصحفي رامي جلال، أحد كتاب "الوطن"، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز، كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.

وينطلق قطار مجلس الشيوخ في أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعي الأول غدا الأحد، بحضور كامل أعضائه المنتخبين والمعينين، والبالغ عددهم 300 عضو.