بعد تعيينه في "الشيوخ".. محمود الكردوسي 35 عاما في حب الصحافة
كتب:
إمام أحمد
08:44 م | السبت 17 أكتوبر 2020
الكاتب الصحفي محمود الكردوسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بتعيين الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، نائبا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس، والتي نص عليها الدستور.
ويأتي اختيار الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، ضمن فئة الكتاب والشخصيات العامة، لما تميَّز به تاريخه الصحفي على مدار 35 عاما من كتابات صحفية متنوعة تناولت قضايا اجتماعية وفنية وسياسية.
ويشغل محمود الكردوسي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن" اليومية المستقلة، وسبق له العمل رئيس تحرير تنفيذي بجريدة "الوطن" خلال الفترة بين 2015-2019، كما شارك في تأسيس جريدة الوطن وعمل مدير تحرير بها منذ 2012-2015.
خاض تجارب صحفية مصرية وعربية متنوعة في مشوار بدأ منذ الثمانينيات
وعلى مدار تاريخه الصحفي، خاض الكردوسي تجارب صحفية متنوعة في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، حيث عمل كاتب مقال في مجلة 7 أيام، وصحفي متخصص في مجلة "نص الدنيا" بالأهرام 1992-2018، وصحفي متخصص في جريدة "صوت الأمة" 2002-2004، وصحفي متخصص في مجلة "الأهرام العربي" 2003-2005، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة "الفن السابع" 1997-2001.
محمود الكردوسي ابن محافظة سوهاج، حاصل على بكالورويوس إعلام قسم صحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة 1962، ولم تتوقف خبراته عند العمل الصحفي فقط، حيث كتب أكثر من سيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدي" 1996، ومن المنتظر قريباً صدور روايته "ذائقة الموت" وكتاب سيرة بعنوان "ورق دشت".
وتتميز قائمة التعيين، بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددا من الإعلاميين والصحفيين، أبرزهم: الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والناقد الرياضي إبراهيم حجازي الكاتب الصحفي بـ"الوطن"، والدكتور محمد صلاح البدري، أحد كتاب "الوطن"، والكاتب الصحفي رامي جلال، أحد كتاب "الوطن"، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.
وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز، كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.
وينطلق قطار مجلس الشيوخ في أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعي الأول غدا الأحد، بحضور كامل أعضائه المنتخبين والمعينين، والبالغ عددهم 300 عضو.