ندب محمد رمضان الشرقاوي معاوناً لوزير التعليم العالى للتمويل والاستثمار

أصدر د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا وزاريا بندب د. محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة، لشغل وظيفة معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل والاستثمار.

الجدير بالذكر أن محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراه في البنوك والتمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، وحاضر بعدد من الجامعات البريطانية منها هيرويت وات، استراثكلايد، وإدنبرة، وهو أيضا عضوا بالجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، هذا فضلا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.