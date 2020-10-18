الملا: الإصلاحات التى نفذتها الدولة قادت إلى إحراز نجاحات اقتصادية مهمة

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان الإصلاحات العديدة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية على كافة المستويات والتي تضمنت إصلاحات رئيسية في قطاع البترول والغاز قادت مصر الى احراز نجاحات مهمة على المستوى الاقتصادى بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة كورونا خلال الأشهر الماضية .

جاء ذلك في افتتاح المائدة المستديرة الافتراضية بعنوان " فرص زيادة الاستثمارات في الحقول البترولية المتقادمة " والتي شارك فيها الوزير عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع عدد من قيادات ورؤساء شركات البترول العالمية في مصر والرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عابد عزالرجال.

واشار الملا لإستمرار قطاع البترول في جهوده الفعلية في اطار البرنامج الاقتصادى للحكومة للوصول الى نتائج إيجابية جديدة تساعد على الوفاء بطموحات وآمال المصريين ، مشيرا الى التركيز في هذا الصدد على زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات بصناعة البترول وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وتطوير الجوانب التكنولوجية ودعم المعرفة فى كافة مراحل الصناعة البترولية .وأشار الملا الى ان قطاع البترول حقق بعض النجاحات خلال الفترة الماضية في مجال زيادة الإنتاج من الحقول البترولية المتقادمة والتي تحفزه على العمل بشكل كبير على تنمية النجاحات في هذا المجال بالتعاون مع شركائه الأجانب من شركات البترول العالمية العاملة في مصر ، لافتا الى ان قطاع البترول قد قام بوضع خطة عمل لتحسين أداء الحقول البترولية المتقادمة بالتعاون بين هيئة البترول والشركات العالمية والتي تستهدف زيادة جذب الاستثمارات في هذا المجال وتحسين الأداء التشغيلى ومن ثم زيادة الإنتاجية من هذه الحقول.

ودارت المائدة المستديرة حول ثلاثة محاور رئيسية خاصة بالحقول المتقادمة شملت افضل الاستراتيجيات في هذا المجال ودور التكنولوجيا في تحسين الإنتاج من هذه الحقول ، والتحديات الخاصة باقتصاديات استغلال الحقول المتقادمة ، وتم استعراض ورقة العمل التي تم اعدادها في هذا الشأن .وعقب النقاشات اكد المهندس طارق الملا ان تواجد مثل هذه المشاركات من شركات البترول العالمية وشركات الخدمات العاملة في مصر يعكس مدى ثقتهم وإيمانهم بأهمية الاستثمار في قطاع البترول المصرى ، ويعكس أيضا مدى التواصل والتفاهم بشأن الأفكار والمقترحات المطروحة ، كما يؤكد اننا نعمل سويا كفريق واحد في هذه الصناعة الحيوية للتغلب على تحدياتها ، مضيفا ان الشركات العالمية عبروا بشفافية عن المتطلبات اللازمة لتحسين أداء الحقول البترولية المتقادمة وزيادة انتاجها ، معربا عن اتفاقه مع عدد من الاطروحات والأفكار التي تم ذكرها ومن أهمها زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تحسين الأداء وتقليل التكاليف مما ينعكس بدوره على كفاءة العمليات التشغيلية.

واكد الملا ان قطاع البترول منفتح على مناقشة الأفكار والمقترحات المطروحة وان هيئة البترول أبدت مرونة كبيرة في ذلك وتعاملت بإيجابية في هذا الصدد بدعم من الوزارة ، مشيرا الى ان هناك المزيد الذى نستطيع ان نقدمه مع شركاؤنا من خلال المناقشات المستمرة بغية وضع خارطة طريق لتحويل الأفكار والمناقشات الى خطط عمل ومتابعتها باستمرار من خلال آليات محددة .ضمت المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة " ايجبت اويل اند جاز " كل من المهندس سامح صبرى نائب الرئيس ومدير شركة فينترسال ديا الألمانية بمصر ورئيس اللجنة الفنية لتحسين انتاج الحقول المتقادمة ، والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس الاقليمى ومدير شركة اباتشى الامريكية بمصر والمهندس كريم بدوى العضو المنتدب لشركة شلمبرجير الامريكية بمصر وشرق المتوسط و المهندس تمير ناصر المدير التنفيذي لشركة بيكرهيوز الامريكية بمصر والسودان و المهندس كولبى فيوزر نائب رئيس هالبيرتون الامريكية و المهندس خالد قاسم العضو المنتدب لشركة شل العالمية بمصر وكريج روبرتسون المدير الاقليمى لترانس جلوب الكندية والمهندس كامل الصاوى رئيس شركة كويت انرجى مصر و الطيب هوير مدير العمليات لشركة دراجون اويل الإماراتية وجيوردانو كريما مدير عام الابتكار ومدير العمليات بشركة إينى الإيطالية بمصر والمهندس ديفيد توماس رئيس شركة شيرون بتروليم الامريكية ، والمهندس سمير عبادى نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج .