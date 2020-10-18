شروط الحصول على شهادة تأهيل لحالات ذوي الإعاقة المؤهلة دراسيا

تُعطى شهادة التأهيل للشخص ذوي الإعاقة الذي أتم تأهيله، وتُدوّن بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية لتلك المهنة، طبقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتخصيص 5% من الوظائف الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال لذوي الإعاقة، ويحصل عليها الحاصلون على مؤهلات دراسية "ثانوية عامة، ثانوي فني، ثانوي صنايع، مؤهلات فوق متوسطة، مؤهلات عليا"، والحاصلون على شهادة التنمية الفكرية.

وفيما يلي ترصد "الوطن" كيفية الحصول على شهادة تأهيل لحالات ذوي الإعاقة المؤهلة دراسيًا:

المستندات المطلوبة:

1- صورة البطاقة.

2- صورة المؤهل.

3- مستندات الكشف الطبي.

شروط الحصول على الخدمة:

1- مصري/مصرية.

2- من سن 18 وحتى 60 سنة.

3- إجراء كشف طبي.

إجراءات المواطن:

1: تقديم طلب لمكتب التأهيل التابع للسكن.

2: تقديم المستندات المطلوبة.

3: إجراء الكشف الطبي.

4: استلام الشهادة.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة:

1: تحويل صاحب الطلب لإجراء الكشف الطبي.

2: تسليم الشهادة للمواطن بعد استخراجها.

موعد تسليم الشهادات:

بالنسبة لشهادات التأهيل، فالحالات التي لا تحتاج إلي تدريب تتسلم الشهادة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، والحالات التي تحتاج إلى تدريب تتسلم الشهادة خلال شهر من تاريخ اجتياز التدريب.

صلاحية الشهادة:

مدى الحياة ما لم يطرأ تغيير على نوع الإعاقة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الحالات التى تُمنح شهادة التأهيل وهم ذوي الإعاقات البدنية، السمعية والبصرية ومتعددي الإعاقات، حالات الإعاقات الذهنية البسيطة والمتوسطة أو في غيرها من حالات الإعاقة الذهنية، ما لم يكن الطالب حاصل على مؤهل علمي متوسط أو عالي وتُمنح الشهادة في بعض الحالات المرضية الأخرى، مثل "مرض القلب المتكافيء، سيولة الدم، الصرع، أنيميا البحر المتوسط، أو المتعافين من الدرن والجذام".

ولا تُمنح شهادة التأهيل للحالات التالية: مرضى الفشل الكلوى، السرطان، الأمراض النفسية والإضطراب الوجداني، البهاق، التهاب الكبد الوبائي، الصدفية، الإيدز، الدرن الإيجابي.

كما لاتُمنح الشهادة للحالات المرضية غير المستقرة أو حالات قصر القامة.