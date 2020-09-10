10 خدمات تقدمها "القوى العاملة" لفئات ذوي الإعاقة.. تعرف عليها

جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية في كل القطاعات على مدار السنوات الست الماضية، لتقديم خدمات متعددة من الفئة ذوي الإعاقة، حيث اهتم الرئيس والدولة المصرية بهذه الفئة ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى.

أهم القرارات.. الرئيس أعلن 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة

ومن أهم القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ، اعلان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء عليه تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث منح القانون الجديد ميزات جديدة لفئة ذوي الاحتياجات الذي يبلغ عددهم حوالي 12 مليون مواطن.

"الوطن"، تستعرض أهم 10 خدمات تقدمها وزارة القوى العاملة، ممثلة للحكومة، للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يلي:

توفير 5000 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص خلال عامين

1- توفير مصاعد ومنازل للمعاقين أثناء عمليات رصف الطرق الجاري وأمام المصالح الحكومية.

2- فتح جميع مراكز التدريب التابعة لها على مستوي المحافظات لتدريب ذوي الاعاقة على المهن والحرف التي تتلاءم وتتناسب مع قدراتهم الخاصة لإلحاقهم بالعمل عليها».

3- خصصت وزارة القوى العاملة صفحة على الموقع الإلكتروني توضح كافة حقوق والتزامات العامل ذوي الإعاقة في ضوء أحكام قانون العمل 12 سنة 2003 وتعديلاته والقوانين ذات الصلة، التي يجب على العامل تحملها في قيامه بعمله، يمكن الاطلاع عليها قبيل توقيع عقود استلام الوظائف.

4- توفيرنظام معلومات وإطلاقه على الموقع الإلكتروني للوزارة يسمح لراغبي العمل من ذوي الإعاقة بتسجيل البيانات الخاصة بهم وفقًا لـ«نوع الإعاقة، والمؤهل الدراسي، والسن»

5- تسجيل راغبي العمل لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني لدمجهم داخل المجتمع وسوق العمل.

6- توفير فرص عمل لائقة لهم من خلال الربط بين راغبي العمل وفرص العمل المتاحة.

7- قامت الوزارة في الفتر من 2018 الى 2020 بتعيين وتوظيف 5 آلاف في منشآت القطاع الخاص، كل حسب درجة اعاقته .

8- ألزمت الوزارة ، جهات ومؤسسات القطاع الخاص من شركات ومصانع ، بتعيين 5% من ذوي الإعاقة.

9 - إلزام المصانع وشركات القطاع الخاص، بصرف راتب شهر كامل لذوي الاعاقة التي تمنعه الإعاقة عن العمل بانتظام، مع إثبات ذلك بشهادة من التأمين الصحي.

10- إطلاق الوزارة لـ17 برنامجا من مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل.