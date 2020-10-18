عاجل.. تخفيف حكم حبس سما المصري في سب ريهام سعيد من سنتين لـ6 أشهر

قبلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من الفنانة سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، واكتفت بحبسها 6 أشهر فقط.

وقضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في وقت سابق، بمعاقبة سما المصري، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، كما شمل الحكم إلزامها بأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأوضح أمر إحالة المتهمة في قضية السب والقذف، التي حملت رقم 535 لسنة 2020، أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، قذفت المجني عليها ريهام سعيد بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وأضاف: "تضمن هذا الأمر طعنًا في عرضها، بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتس آب" على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياق متصل، قررت محكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من سما المصري، على الحكم الصادر اليوم، بحبسها لمدة سنتين، لإدانتها بالتحريض على الفسق، من خلال صناعة 5 فيديوهات مخلة، لجلسة 16 نوفمبر المقبل، للمستندات.

وقضت المحكمة الاقتصادية، الشهر الماضي، بمعاقبة المتهمة، بالحبس لمدة سنتين لإدانتها بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وذلك في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع".

كما شمل الحكم تغريم المتهمة 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.