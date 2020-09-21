استئناف سما المصري على حبسها في "الفيديوهات" 18 أكتوبر

حددت محكمة الجنح الاقتصادية، جلسة 18 أكتوبر المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمة سما المصري، على الحكم الصادر اليوم، بحبسها لمدة سنتين، لإدانتها بالتحريض على الفسق، من خلال صناعة 5 فيديوهات مخلة.

وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم، بمعاقبة المتهمة، بالحبس لمدة سنتين لإدانتها بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وذلك في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنضف".

كما شمل الحكم تغريم المتهمة 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.