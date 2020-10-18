نقل صائب عريقات إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إلى أحد مستشفيات القدس بعد تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في 8 أكتوبر الجاري، إصابة عريقات بـ"كوفيد -19"، عبر حسابها على "تويتر"، في تغريدة : "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل، وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 6 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا و336 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 58 عاما من اليامون بمحافظة جنين، ومواطنة 81 عاما من إذنا بمحافظة الخليل، ومواطن 57 عاما من نابلس، ومواطنة 81 عاما من بيت فجار، ومواطن 59 عاما من الدهيشة بمحافظة بيت لحم)، إضافة إلى مواطنة 88 عاما من بيت حانون في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 273 حالة في المحافظات الشمالية (82 الخليل، 31 جنين، 3 طوباس، 11 سلفيت، 30 طولكرم، 40 قلقيلية، 76 بيت لحم)، إضافة إلى 63 حالة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.