صائب عريقات يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في تغريدة على حساب عريقات في "تويتر": "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل، وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفرضت دول أوروبية وعربية قيود جديدة جراء سرعة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث اتجهت لإعادة فرض حظر التجول، وغلق المقاهي والمطاعم لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد 19" مرة أخرى.

وأعلنت السلطات التونسية فرض حظر التجوال ابتداءً من اليوم على محافظات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، على أن يبدأ حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا لمدة خمسة عشر يوما، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وارتفعت معدلات الإصابة اليومية في تونس لتترواح بين الألف والألفين إصابة، وأقرت تونس إجراءات أخرى لمنع انتشار فيروس كورونا، تشمل تعليق صلاة الجمعة، ومنع إقامة الأسواق الأسبوعية، ومنع الجلوس داخل المقاهي والكافيهات، والاقتصار على بيع المنتجات خارج المحلات.

وعلى الرغم من مطالبة الأطباء بفرض الحظر الشامل، إلا أن المسؤولين بتونس أعلنوا عدم إمكانية العودة إلى الحظر الشامل مثلما حدث في بداية العام، وذلك بسبب الأوضاع الأقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوروبيا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن البلاد سوف تتجه لفرض مزيد من القيود للحد من انتشار الفيروس التاجي.

وبدأت باريس ودوائر البلدية المحيطة بها في تنفيذ قيود جديدة، مع احتمال وضع مدن في جديدة في حالة "تأهب قصوى".

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن، نهاية سبتمبر الماضي، أنه سيجري تنفيذ إجراءات جديدة وفرض قيود لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في مناطق عدة في فرنسا، خاصة في مرسيليا وجوادلوب، حيث ستغلق الحانات والمطاعم بالكامل.

وفي بلجيكا، أعلنت السلطات، أمس، أن المقاهي والحانات ستغلق أبوابها من صباح الخميس في سائر أنحاء منطقة بروكسل للحد من الانتشار المتسارع للفيروس في العاصمة البلجيكية. ومن المقرر تطبيق هذا الإجراء لمدة شهر واحد حتى 8 نوفمبر، ويُسمح للمطاعم بأن تبقى مفتوحة.