موعد مباراة الرجاء المغربي ضد الزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

يلتقي نادي الزمالك المصري نادي الرجاء المغربي، مساء اليوم، الأحد 18 أكتوبر 2020، في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك

وتنطلق مباراة الرجاء ضد الزمالك، في التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ضد الزمالك

وتُنقل المباراة التي تجمع الزمالك والرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس عبر قناة beIN Sports HD 7، ويتولى التعليق عليها حفيظ دراجي.

كما كشفت قناة "أرينا سبورت" نقلها للمباراة عبر القمر الصناعي "Hellas SAT 39°E"، وهو قريب للغاية من قمر "الهوت بيرد"، ويبعد عنه 3 سم، وفقا لوضع الطبق "الدش" الذي يقوم بالتقاط إشارات الأقمار الصناعية، وتردد القناة هو 11135 القطبية: رأسي V الترميز: 30000.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة سليماني ويبري، تعيين الحكم الكاميروني اليوم نيانت، لإدارة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام الرجاء

من المتوقع أن يخوض الزمالك لقاء الرجاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبدالغني، محمود الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، طارق حامد، يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمد أوناجم، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي.

غيابات الزمالك أمام الرجاء

ومن المقرر أن يغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض عن مباراة اليوم، بسبب إيجابية المسحة التي أجراها مؤخرًا، والتي أثبتت إصابته بفيروس كورونا، كما تزايدت احتمالات غياب محمود علاء مدافع الزمالك، بسبب الإصابة التي تعرض لها بكاحل القدم في لقاء حرس الحدود الأخيرة بمسابقة الدوري.

وخاض الزمالك على الصعيد الأفريقي 7 مباريات في كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا في غياب التونسي فرجاني ساسي.

وحقق الفريق الأبيض في هذه المباريات 3 انتصارات، لعل أبرزها في نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، بينما تعرض للتعادل في 3 مباريات، ولم يتلق سوى هزيمة واحدة.