عمرو أديب مشيدا بـ"معلول": نجم المباراة.. يا ريت نجيبه الزمالك

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، بعدما قاد فريقه إلى الفوز على مستضيفه فريق الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض عبر شاشة "mbc مصر"، "قلت لكم في الشوط الأول إنه نجم المباراة، لاعب محترم وقوي ومستواه ثابت، يا ريت نجيبه الزمالك، ومهاجم ومدافع وقائد وراجل في الملعب".

وتابع، ان الأهلي أضاع هدفين محققين، متمنيًا أن يستطيع الأهلي بلوغ نهائي البطولة، وأشار إلى أن الفريق المغربي لم يكن في يومه.

ونجح الأهلي في عبور فريق الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط عال عن طريق مروان محسن ومحمد مجدي أفشة وتكلل الضغط بهدف بعد خطأ دفاعي فادح من يحيى جبران، أحد أهم مدافعي الوداد، واستغل "أفشة" الخطأ بطريقة رائعة وسجل الكرة على يسار رضا التكناوي حارس الوداد، ليعلن أول أهداف الأحمر في المباراة في الدقيقة الرابعة.

بدأ الوداد، في الضغط من ناحية محمد هاني، ونجح في الحصول على خطأ من مكان جيد، ولكن لعب أيمن حسونة الكرة بطريقة غريبة فوق عارضة محمد الشناوي لتمر بسلام.

وكاد الوداد، أن يعدل النتيجة بعد كرة خطيرة من بديع أووك، وتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن احتسب حكم الراية تسللًا، وأنقذ محمد الشناوي، كرة خطيرة قبل أن تصل لـ جباجبو مهاجم الوداد.

وواصل الوداد الضغط على الأهلي، ولكن كان مدافعو الأحمر بالمرصاد لهجمات صاحب الأرض.

وفي الدقيقة 10، عاد الأهلي للضغط عن طريق أليو ديانج، أحد أفضل لاعبي الأحمر، ومرر الكرة لحسين الشحات، على الجهة اليمنى، والذي مثل خطورة على مرمى الوداد، ولكن نجح دفاعات الأحمر في إخراج الكرة.

وكاد "الحسوني" أن يتعادل لفريقه في الدقيقة 16، بعد تمريرة خطيرة من إسماعيل الحداد، ولكن مرت الكرة من جانب القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

وبدأ "موسيماني" الشوط الثاني بخروج أليو ديانج، ونزول حمدي فتحي، بسبب حصول المالي ديانج على بطاقة صفراء خلال الشوط الأول.

وكاد أن يخطأ يحيى جبران لاعب الوداد، مرة أخرى، ويسجل هدفا بالخطأ في مرماه بعد رأسية عن طريق الخطأ من داخل منطقة جزاء فريقه، ولكن نجح الحارس رضا التكناوي، في التصدي لها بنجاح.

واضطر جاموندي للجوء للتغيير الأول مبكرًا بعد إصابة يحيى عطية ليخرج وينزل بدلًا منه بدري الجدرين.

وواصل الوداد الضغط على مرمى النادي الأهلي ولكن محاولاته باتت بالفشل بسبب صلابة دفاعات الأهلي.

وأشهر سيكازوي البطاقة الصفراء الثانية للأهلي لأيمن أشرف في الدقيقة 56 بعد عركلة لبديع أووك.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 57 فرصة هدف مؤكد بعد إنفراد برضا التكناوي حارس مرمى الوةدادي الذي تضدى للكرة بطريقة رائعة وكانت الكرة مشابهة لكرة أفشة الذي نجح في تسجيلها خلال الشوط الأول.

وفي الدقيقة 60، احتسب سيكازوي ركلة جزاء لصالح الأهلي، بعد تسديدة من "أجايي" لتصطدم الكرة في يد جبران، ليحتسب سيكازووي الذي لم يتردد ولم يلجأ لتقنية الفيديو ركلة جزاء الثانية في المباراة والذي نجح في تسجيلها علي معلول على يمين التكناوي.