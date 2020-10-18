وزير المالية لـ"الوطن": مخصصات بالموازنة لمكافحة موجة كورونا الثانية

قال الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، إنَّ الحكومة على أتمّ الاستعداد تحسبًا للموجة الثانية المتوقعة لـ كورونا، مضيفًا أنَّ الحكومة رصدت العام المالي الماضي نحو 100 مليار جنيه ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأكّد "معيط"، لـ"الوطن"، أنَّ وزارة المالية خصصت مبالغ لمواجهة الموجة الثانية للجائحة، موضحًا أنَّ قيمة المخصصات لم يتمّ تحديدها نظرًا لعدم التثبت من وجود موجة ثانية للفيروس من عدمه قائلًا: "حتى الآن مجرد توقعات، ولكننا مستعدون لكل السيناريوهات المحتملة".

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، شارك في ثلاثة لقاءات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدها مع قيادات بنك «HSBC»، والآخر مع قيادات «ستاندرد تشار ترد بنك»، والثالث مع المستثمرين الأجانب، الذي نظمه بنك «أوف أمريكا» ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة «كورونا»، موضحًا أن المؤسسات العالمية خاصة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية أشادت بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات «الجائحة» التي أثَّرت سلبيًا على اقتصادات العالم.

وأكد أنَّ أولويات الحكومة تتمثل في تحفيز الاستثمارات بقطاعات النقل والغاز الطبيعي والبترول والطاقة المتجددة، والصناعة، وتشجيع الصادرات، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، موضحًا أنه سيتم، اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تُنمي ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب.