نائب وزير المالية: مصر رائدة في مجال التمويل الأخضر عربياً وإفريقياً

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر رائدة في مجال التمويل الأخضر في المنطقة العربية وفي أفريقيا، لافتا إلى أن السندات الخضراء تأخذ وقت ومجهود كبير، ومصر قطعت فيه شوطاً كبيراً، لافتا إلى أن مصر تجهز لطرح السندات الخضراء منذ عام كامل، لأنه ليس طرحًا تقليديًا.

وأضاف "كوجك"، في حوار خاص مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه منذ شهر يناير الماضي تم تشكيل لجنة وزارية بها معظم الوزارات المعنية، برئاسته، وبها ممثلين من كل الوزارات، التخطيط والبيئة والكهرباء، والبترول، والإسكان، وتم الاستعانة بخبراء متخصصين بهذا المجال، وكان الهدف التعرف على مجال السندات الخضراء وشروطه الدولية، لأن به العديد من المعايير المختلفة، وليس فقط أن تقرر الدولة القيام به فقط لا غير، ولكن له معايير ضخمة جدا، وجهات دولية عديدة تراقب وتضع معايير قوية للأمر، ومن ثم تم الاتفاق على عدد من المشروعات.

وتابع:" أن مصر تعاونت مع خبراء وبنوك دوليين من أجل بدء طرح السندات الخضراء، وتم إرسال كل ما تم التوصل إليه للجهات الدولية للحصول على كافة الاعتمادات المطلوبة، وكان هناك شهور عديدة من المراجعات، وتعاقدت مصر مع أكبر المكاتب الدولية في التقييم، وقيم ما قدمته مصر، وحصلنا على تقدير جيد جدا، ومن ثم أُرسل كل الأوراق من أجل المراجعة وتم مراجعتها أكثر من مرة، والتأكد من أنها تطبق كافة المعايير الدولية، والتأكيد على وجود إطار ورؤية كبيرة لمصر في هذا المجال".

وأردف أنه كان هناك شقين في التواصل مع المستثمرين، قبل طرح السندات قامت الوزارة بعمل 30 لقاء مع المستثمرين بشكل افتراضي، معظمها كان مع المستثمرين المتخصصين في هذا المجال في العالم، وتم عرض التطورات الاقتصادية في مصر، والمعايير الدولية التي حصلت عليها مصر، ومن ثم عرض المشروعات، ومن ثم عرض إطار المتابعة والتقييم الذي أوجدته مصر لمخاطبة المستثمرين بعد الطرح فيما يخص المشروعات القائمة.

وواصل: أنه كان هناك جزء آخر في التواصل مع المستثمرين، ولكن لم يكن تواصل افتراضي، كان من خلال إرسال كافة الأوراق التي انتهت منها مصر والأراء الاستشارية التي وصلت لمصر، بعرض آخر التطورات التي حدثت في الملف الخاص بطرح سندات خضراء، وقبل الطرح بفترة بسيطة كان هناك حوار مع المستثمرين.