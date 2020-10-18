"الإسكندرية السينمائي" يطلق اسم العلايلي على قاعة الندوات الكبرى

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السادسة والثلاثين برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إطلاق اسم الفنان الكبير عزت العلايلي نجم الدورة الجديدة التي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل على قاعة الندوات الكبرى بالمهرجان تقدير لعطائه الكبير للسينما المصرية والعربية.

بينما قررت إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل خالد عيسى عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، على قاعة المركز الصحفي بالمهرجان.

فيما قررت إدارة المهرجان إطلاق اسم الناقد الراحل هشام زكريا، عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ونائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، على قاعة أفلام الطلبة، تقديرا لعطائهما وتخليدا لذكراهما.

وكانت أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمزمع انعقاد دورته الـ36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن المخرج محسن أحمد أحد صناع السينما، والذي قدّم العديد من الأعمال المميزة والمهمة، التي أثرى بها الشاشة الكبيرة، وهو ما شجع إدارة المهرجان على تكريمه خلال الدورة 36 والتي ستحمل اسم النجم عزت العلايلي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية، حيث قرر المخرج محسن أحمد كتابته بنفسه ليروي مذكراته خلال الأعمال التي قدمها على مدار مشواره الفني.