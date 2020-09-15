عزت العلايلي في عيد ميلاده الـ86: نفسي في مزرعة فيها فلوس وستات

يحل اليوم 15 سبتمبر عيد ميلاد الفنان عزت العلايلي الـ86، وقال "العلايلي" إنه لا يحتفل بعيد ميلاده لأن ابنه وابنته يربطهما بعض الأعمال، وأن زوجته التي توفيت كانت الوحيدة التي تحتفل به.

وعن أمنيته في عيد ميلاده، قال العلايلي لـ"الوطن" إنه لم يسمع هذه الجملة منذ فترة طويلة، ورد مازحًا: "نفسي في مزرعة كبيرة كلها ستات وفلوس".

وبدأ عزت العلايلي مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتليفزيون.

وقدم "العلايلي" الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك.

يُذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدم العام الماضي، وجسد به دور كامل الخولي، وشاركه في البطولة ميرفت أمين وغيرهم من الفنانين.