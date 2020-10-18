جهود مكثفة لكشف غموض جثة مجهولة بها آثار تعذيب وسط الإسكندرية

تجري الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية جهوداً مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة خلف الحديقة الدولية، بمنطقة "محرم بك"، وسط المدينة، اليوم الأحد، حيث تم اكتشاف وجود آثار تعذيب بالجثة، وكان صاحبها مقيداً اليدين والقدمين، وبها إصابات بأنحاء الجسم.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، اللواء محمد عبد الوهاب، يفيد بعثور الأهالي على جثة لشخص مجهول، خلف الحديقة الدولية بوسط المدينة.

انتقل الى موقع البلاغ قيادات المديرية وضباط مباحث قسم شرطة "محرم بك"، وتبين من المعاينة وجود جثة لرجل في العقد الخامس من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ومقيد اليدين والقدمين.

وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار تعذيب بها، وإصابات فى أنحاء متفرقة من الجسم، تم نقل الجثة الى مشرحة الإسعاف بـ"كوم الدكة"، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأمر المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة، ونشر أوصافها، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما كلف ضباط إدارة المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة.