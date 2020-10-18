رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.. معلومات عن رئيس "الشيوخ"

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس الشيوخ، فوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب رئيس مجلس الشيوخ بالتزكية.

ويستعرض "الوطن" في السطور الآتية أبرز المحطات في حياة رئيس مجلس الشيوخ، والتي جاءت كما يلي:

- ولد في محافظة المنيا في أغسطس 1948.

- تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1969.

- عين في الجهاز المركزي للمحاسبات في يونيو 1970.

- عين وكيلا للنائب العام في نوفمبر 1976.

- عين نائبا بمجلس الدولة في أغسطس 1978.

- عين مستشارا بمجلس الدولة في سبتمبر 1987.

- شغل منصب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.

- في 2001 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في يوليو 2016.

انتخب رئيسا لأول مجلس للشيوخ بعد تعديل الدستور.

- ترأس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حزب "مستقبل وطن".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للدستور، وشمل القرار تعيين قياديين و3 كتاب من "الوطن"، حيث ضمت قائمة المعينين: الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة تليفزيون DMC، والكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي الدكتور محمد صلاح البدري، والكاتب الصحفي رامي جلال عامر.

وخضع المعينون للكشف الطبي، وانتهوا من الإجراءات القانونية قبل حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

ويأتي اختيار المعينين الخمسة لما لهم من إسهامات ثقافية وإبداعية، وباع كبير في منظومة الوعي المصري، من خلال كتاباتهم التي أدارت حركة الوعي وساهمت فيه عبر "الوطن"، المؤسسة التي فتحت ذراعيها لكل الآراء المستنيرة والمتجددة، وأتاحت الفرصة لظهور كل ما يخدم المواطن وسيادة الدولة المصرية.

واتسمت قائمة المعينين بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، إذ شملت عددا من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة.

وضمت القائمة عددا من الإعلاميين والصحفيين، بينهم: عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، إذ ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز.

كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.