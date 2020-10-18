تأييد حبس إيساف 6 أشهر بتهمة التعدي على أستاذ جامعي وشرطي سابق

أصدرت محكمة جنح مسأنف العجوزة، اليوم، حكمًا غيابيًا، بتأييد معاقبة الفنان إيساف بالحبس 6 أشهر، لاتهامه بضرب ضابط سابق وأستاذ جامعي، وإحداث إصابتهما بداخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة.

وقالت مصادر قضائية، إن الحكم الصادر اليوم جاء بعد رفض الاستئناف المقدم من المطرب المتهم على حكم أول درجة، والذي صدر في نهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت المصادر أنه يحق لـ"إيساف" التقدم بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر اليوم بحبسه، شريطة أن يكون حاضرًا الجلسة لنظر المعارضة المقدمة منه، وإلا يتم تأييد الحكم عليه.

ووفقا للقانون فإنه حال تأييد الحكم على "إيساف" في درجة التقاضي المقبلة "المعارضة الاستئنافية"، يكون من حقه التقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وأشارت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة في القضية 4248 لسنة 2020 جنح العجوزة، أن ايساف تعدى بالضرب على المجني عليهما "ضابط سابق وأستاذ جامعي" داخل مطعم بالعجوزة، وتحرر محضر بالواقعة، واستمعت النيابة لأقوال المجني عليهما، اللذين اتهماه بالتعدي عليهما، وأُحيلت الدعوى للمحكمة، والتى أصدرت حكما فى أغسطس بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، غيابيًا.

وكفل القانون لـ "إيساف" درجة تقاضي ثانية وهي الاستئناف على الحكم، إلا أن المحكمة قضت برفضه، وقضت غيابيا بتأييد الحبس، وتبقى له درجة ثالثة وأخيرة وهي المعارضة الاستئنافية.