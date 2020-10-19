نيازي مصطفى مخرج الأكشن رحل "قتيلا".. واتهام ممثلة شابة في الحادث

34 عامًا تمر على رحيل المخرج الكبير نيازي مصطفى، شيخ المخرجين، وأحد أبرز مخرجي "الأكشن" في السينما، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 19 أكتوبر من عام 1986، على إثر تعرضه لجريمة قتل غامضة، لم تُفك ألغازها حتى هذه اللحظة، وتقييد القضية ضد مجهول.

بعد تصوير آخر مشاهد فيلم "القرداتي" بطولة فاروق الفيشاوي، وسمية الألفي، ذهب المخرج نيازي مصطفى، إلى منزله الذي يعيش فيه وحيدًا خصوصًا وأنه لم ينجب أطفال من زوجتيه السابقتين سواء الفنانة كوكا، أو الراقصة نعمت مختار، وطلب من خادمه ليلًا بعد أن أعد له الطعام اللازم، أن يغادر على أن يعود إليه في الصباح الباكر كما هو معتاد.

وفي صباح اليوم التالي، ذهب الخادم إلى منزل نيازي مصطفى، كما كان يحدث على مدار 18 عامًا، ومع استمرار رنين "الجرس" لكن يستجب المخرج للنداء.

رحل الخادم على أن يعود بعد ظهيرة نفس اليوم، وبعد عودته تكرر نفس الأمر ولم يستجب المخرج نيازي مصطفى لصوت "الجرس"، ساوره الشك بأن مكروهًا وقع للمخرج الكبير، طار مسرعًا إلى "زينب" شقيقة نيازي مصطفى ليخبرها بالأمر، وحصل منها على "نسخة" أخرى من المفتاح.

عندما وصل الخادم إلى منزل المخرج نيازي مصطفى مجددًا، وفتح باب الشقة، ودخل إلى غرفة نومه، وكانت مفاجأة قاسية في انتظاره، عندما وجد المخرج جثة هامدة "مخنوقًا ومكبل اليدين بكرافتة وملاءة سرير"، وشرايينه مقطوعة.

ووفقًا لمذكرات نيازي مصطفى، التي كُشف عنها عقب مقتله، علاقته بإحدى الفنانات من الدرجة الثانية، وأنه تزوجها عرفيًا لفترة، إلا أنها انفصلت عنه وتزوجت أحد رجال الأعمال، ووجدت النيابة عدة بصمات داخل شقة المخرج، بعدما جاءت أسرته وتم نقل الجثة، الأمر الذي أعاق النيابة لكثرة البصمات التي وجدت في الشقة.

واستمعت النيابة وقتها لأقوال عدد من الفنانين وأصدقاء المخرج نيازي مصطفى، أبرزهم الفنان فاروق الفيشاوي بطل فيلم "القرداتي"، وعدد من أبطال العمل على سبيل الاستدلال، وقال "الفيشاوي" في التحقيقات والتي نشرتها الصحف وقتها إن آخر لقطات الفيلم استمرت للساعة السادسة مساء، وكان "نيازي" يتحرك خلال التصوير كأنه شابًا عمره 20 عامًا، حتى فوجئ بنبأ وفاته.

الفنانة منى إسماعيل، تردد اسمها في حادث مقتل المخرج نيازي مصطفى، باعتبار أن اسمها جاء في مذكراته، وأكدت في التحقيقات أنها لم تلتق به منذ عام ونصف العام خصوصًا بعد زواجها من أحد رجال الأعمال وابتعادها عن الفن، وتأكيدها أنها لم تتزوج من "نيازي" عرفيًا لأنها كانت تعامله باعتباره أبًا لها لفارق السن بينهما.

ظهرت منى إسماعيل في عدد قليل من الأفلام منها "فتوة الناس الغلابة، وحوش الميناء".

وحسب التحقيقات، المتهم دخل من باب العمارة ودخل الشقة بنسخة من المفتاح، والهدف لم يكن مجرد سرقة أموال، باعتبار أن المخرج نيازي مصطفى لا يدع أموالًا في منزله، ورجحت النيابة وقتها الحادث إما للانتقام أو بغرض سرقة أوراق هامة لوجود "بعثرة" في المستندات والأوراق، وقيدت القضية ضد مجهول.

رحل نيازي مصطفى عن عمر ناهز الـ 75 عامًا، باعتباره من مواليد 11 نوفمبر 1911، تاركًا إرثًا فنيًا يقترب من 150 فيلما منها "سلامة في خير، سي عمر، عنتر بن شداد، قمر 14، تاكسي الغرام، رصيف نمرة 5، حبيب حياتي، سر طاقية الإخفاء، رابعة العدوية".