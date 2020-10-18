"المالية": نستهدف إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي خلال 5 أيام

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، إن توجيهات رئاسية صدرت بتوفير معامل مركزية بكل المواني المحورية وتطوير المعامل الجمركية بها.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC": "هناك بعض الإجراءات الجمركية واللوجستيات الخاصة بهيئات المواني التابعة لوزارة النقل، وإجراءات فحص البضائع والعينات الخاصة بالسلع الواردة من الخارج سواء من قبل وزارتي الصحة أو الزراعة أو هيئة الرقابة على سلامة الغذاء".

وتابع، أنه سيُجرى إعادة هندسة المعامل لاستخدامها بالشكل الأمثل، وستُطور المعامل وتستكمل الناقصة منها، لاستقبال البضائع، إذ أن نقص المعامل أو عدم وجودها في بعض المواني يمثل جزءً من الأسباب التي تحول دون سرعة التخليص الجمركي.

وأوضح، أن هناك إجراءات خاصة باللوجستيات تؤدي إلى تقليل سرعة التخليص الجمركي، مثل تداول المستندات بين البنك والخط الملاحي والشركات والجمارك وهي تستغرق وقتًا طويلًا، لذلك فإنه يجرى إعادة هندسة الإجراءات مرة أخرى من خلال منظومة الشباك الواحد.

وواصل: "يتبقى الجزء الثالث وهو مرتبط بالفحص المعملي وهو يستغرق أسبوعًا أو 10 أيام، ما يؤدي أيضًا إلى تقليل سرعة التخليص الجمركي، في الوقت الذي تستهدف الدولة المصرية زمنًا إفراجا كليًا يتراوح ما بين 3 أيام إلى 5 أيام".