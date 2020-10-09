تعرف على خطوات وضوابط الحصول على سيارة معفاة من الجمارك لذوي الإعاقة

تقدم المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، خدمات تتعلق بحجز موعد الكشف الطبي، والاستعلام أو تعديل مواعيد الحجز، والتعليمات الخاصة بحجز الكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب لذوي الإعاقة.

وتستعرض "الوطن"، الخطوات والضوابط المطلوبة للحصول على السيارة كالتالي:

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الخاصة بالرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون.

اختيار نوع الإعاقة "حركية، بصرية، سمعية، ذهنية، أمراض دم أو قلب"، طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، وإذا كان المعاق قاصر أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الخاصة باسم ولي الأمر، والوصي، والرقم القومي، وصفته.

اختيار مكان الكشف الطبي سواء كانت الإدارة العامة للمجالس الطبية، المجلس الطبي العام بالإسكندرية، أو المجلس الطبي العام بسوهاج.

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه.

وبعد إتمام التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات، ويقوم بطباعته لإحضاره مع المستندات المطلوبة.

ويجب العلم أن كل البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها، ولا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

وعند الرغبة في تظلم يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.