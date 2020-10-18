خالد الجندي: جريمة "فتاة المعادي" ترتقي إلى الإرهاب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحادث الإرهابي ضرره لا يتوقف على قتل شخص فقط أو قتل عدة أشخاص ولكن الضرر يمتد إلى المجتمع كله ويعطل السياحة ويؤثر على الاقتصاد ويسد الطرق ويفرض حظر التجوال ويعرض أمن المواطنين ويوقف النقد الأجنبي ويسقط تصنيف مصر لدى صندوق النقد الدولي.

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "DMC"، أن الدين الإسلامي يحارب كذلك كما جاء في القرآن الكريم في سورة المائدة آية 33 " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن القرآن يُطبق العقوبة بصرامة لصالح المجتمع والدولة بأكملها، وذكر أن أكبر وأضخم الدولة بسبب فيروس تسببوا في حظر تجوال وتعطيل سينمات ومسارح ومقاهي وأماكن عمل خوفا من تعريض المجتمع لأذى وهذا فيروس لا يمكن أن نراه فكيف سيكون التعامل مع الإرهاب مطالبا التعامل معه بصرامة، مشيرا إلى أن بعض الجرائم التي ترتكب بين المدنيين ترتقي لمستوى التعامل مع الإرهاب مثل قضية مقتل فتاة المعادي.

وأمرت "النيابة العامة" بحبس 3 متهمين أربعة أيام احتياطيًا؛ لاتهام اثنين منهم بجناية قتل فتاة بحي المعادي عمدًا، المقترنة بجناية سرقتها في الطريق العام بالإكراه، واشتراك المتهم الثالث معهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة.

وتلقت "النيابة العامة" في إطار استكمالها التحقيقات في الواقعة، تحريات "وحدة مباحث قسم شرطة المعادي"، التي أسفرت عن تحديد بيانات السيارة المستخدمة في الواقعة ومالكها، الذي أكدت التحريات تأجيره السيارة لمرتكبي وقائع مماثلة لاستخدامها فيها، وكذا تحديد المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة المذكورة، وأنهما اعتادا سرقة حقائب السيدات بالإكراه، فأمرت "النيابة العامة" بضبطهم لاستجوابهم وضبط السيارة.