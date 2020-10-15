خالد الجندي: الإخوان باعوا دينهم ويعتبرون دفاعنا عن الدولة نفاقا

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إنه شرف لأي داعية، أن يشارك في تثقيف المجتمع، وهذا يؤكد أن الجميع جنود في الوطن، كل شخص في مجاله في الطب والحرب والصحة والدين.

فيما أوضح الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في برنامج "لعلهم يتفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن قيام هذه الفئات السابق ذكرها بدورها أمر طبيعي، لكن الفكرة في الناس المنكوسة "المقلوبة"، الذي يعتبرون أن دفاع الشخص عن وطنه وعن النظام الذي يحكمه ويحقق له الأمانة، نوعا من النفاق.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "هؤلاء الأشخاص الذي يتهمونك بالنفاق هم من باعوا دينهم دينهم ومالهم وعرضهم ووطنهم".

وفي وقت سابق، حذر الشيخ خالد الجندي، من حملات التشكيك في إنجازات الدولة من قبل أطراف معادية بالخارج، مضيفًا: "أي شخص يتطاول ويهين ويسيء لبلدك أو رئيسك أو علمها أو شعبها يبقى بيتطاول عليك أنت شخصيًا".

واستشهد الجندي بالآية الكريمة "لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".

وأكد أن الشخص الذي لا ينتظر وجود أعداء له ويحاربونه "رجل تافه"، موضحا أن الموقف الحق والموقف النبيل وموقف الكرامة والعزة هو الذي يصنع الأعداء، "عمرك شوفت نبى أكل فلوس على حد ولا اغتصب واحدة ولا نبي شتم حد؟ ورغم كده كان ليهم أعداء".

وأوضح، أن الأنبياء عبارة عن يانعات من النور والبيان والطهارة ولهم أعداء لأنهم على حق، موضحًا في الوقت ذاته أن القرآن الكريم أمرنا بإعلان مواقفنا دون خوف وتحمل نتائجها، فالله عز وجل لا يقبل المذبذبين.

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقول الله تعالى: "مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا"، مضيفًا: "دائما ما أتحدث عن شيوخ منتصف العصا، فالقرآن لا يقبل بأنصاف الحلول، أو الصنف المتذبذب من الناس".