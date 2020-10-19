"إن كنت ناسي أفكرك".. وقائع تطاول و"شتيمة" لرئيس الزمالك المعزول

"أنا ما بشتمش ومش بعرف أشتم".. هكذا تحدث رئيس نادي الزمالك المعزول، أثناء مرافعته في جلسة طعنه على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادي، اليوم، ليتغاضى بذلك عن سلسلة طويلة من الإهانات التي ووجهها للعديد من الأشخاص، فمعه تنعدم ثقافة الرأي والرأي الأخر، وتتحول إلى مبدأ "علو الصوت" والتراشق بالألفاظ.

وكما قالت الفنانة هدى سلطان في أغنية "إن كنت ناسي أفكرك"، نذكر الرئيس المعزول بالوقائع العديدة التي قام من خلالها بتوجيه الإهانات التي وصلت إلى حد السباب في أحيان كثيرة، وكان من أبرز ما قام به خلال الفترة الأخيرة، ما يلي:

فرج عامر ينشر رسالة بـ"ألفاظ خارجة" من رئيس الزمالك: "مش هسيبك"

كانت رسائل رجل الأعمال فرج عامر عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الصناعة ورئيس نادي سموحة، التي نشرها على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هي الأحدث بين وقائع السب والإهانة لرئيس الزمالك المعزول، حيث كانت تتضمن ألفاظا نابية.

وجاء نص الرسالة الهاتفية التي نشرها عامر: "مش هسيبك يا... وأنت بتبعت الصور للمواقع ورحمة أمي هفضحك يا..."، وتتحفظ "الوطن" على نشر الكلمات الخارجة التي تضمنتها الرسالة.

وتأتي هذه الرسالة بعد ساعات من إعلان فرج عامر تلقيه رسالة تهديد أخرى من رئيس نادي الزمالك، يقول الأخير فيها : "ورحمة أمي لاحبسك"، على خلفية خلافات بين الطرفين، وأزمة اللجنة الأولمبية المصرية التي قررت عزل رئيس الزمالك من رئاسة النادي وتأكيد "عامر" أن البرلمان ليس طرفا في الأزمة.

"الخطيب" ضمن ضحايا رئيس الزمالك المعزول

وفي عام 2018 وجه رئيس نادي الزمالك المعزول، رسالة تتضمن في محتواها الإهانة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وتحدث في الفيديو قائلا: "الخطيب ومجلسه تواصلوا مع الجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد الجماهير في مباراة حوريا، وتم الاتفاق مع بلطجية للتواجد والقيام بسبي وسب الزمالك وتركي آل الشيخ ولسنا أطرافا بالمباراة".

واستمر: "أنت تعلم كيف نجحت يا خطيب في الانتخابات، لقد نجحت بالتزوير، هل يعقل أن يستقبل مقر الجزيرة أكثر من 40 ألف عضو جمعية عمومية، تركي آل الشيخ هو سبب نجاحك في رئاسة الأهلي، آل الشيخ (كاسر عينك) ولا تستطيع الرد عليه".

إهانة هاني رمزي

وفي واقعة أخرى هاجم رئيس الزمالك المعزول، هاني رمزي، المدير الفني السابق لاتحاد الشرطة، وقتما كان يتولى الإدارة الفنية لفريق إنبي، قائلاً: "أنا أروح أجيب واحد زي فيريرا سكران طول الليل وخامورجي زي هاني رمزي اللي بيقل أدبه على الزمالك ويقول الزمالك فاضي، يا راجل أنا ظابطك ميت مرة في البلو نايل سكران ويشيلوك على السلم، أوعى تتكلم على الزمالك يلا".

هجوم على عمرو الجنايني

عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، كان أحد الذين طالتهم إساءات رئيس الزمالك، على خلفية إيقافه 6 مباريات مع تغريمه 200 ألف جنيه من قبل لجنة الانضباط.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات على قناة النادي: لن أتحدث احتراما للقضاء ولكن من أين أتت عقوبة إيقافي عن حضور 6 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه وماذا لو أقيمت مباراة داخل الزمالك هل تستطيع منعي "هو انتوا مش عايزين تتعلموا ايه الواد العبيط اللي كل شوية أنا تاعبه أوي دانا تاعبك أوي يالا دانت لمؤاخذه بقه كده". وأضاف: "جرى ايه يا عمرو ياجنايني مالك يبني مالك هايج فينا عايز تبين للناس انك دكر دانا لو زأرت زأرة واحدة هتخش تحت السرير انا مستعد اجيلك البنك آخدك وأنزل بيك ومعاك الواد الكومبارس اللي كان عايز يلعب في نادي الزمالك وأنا مرضتش".