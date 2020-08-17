النواب يرفض 4 طلبات للنائب العام لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

رفض مجلس النواب في جلسته العامة مساء اليوم، أربع طلبات مقدمة من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة حيال النائب مرتضى منصور.

وعرض النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن الطلبات الأربعة المقدمة من النائب العام.

وقال الطماوي إن تقرير اللجنة أوصى بعدم رفض الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضايا الأربع، لوجود شبهة الكيدية، مشيرا إلى أن اللجنة تؤكد احترامها للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.