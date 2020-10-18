أديب بعد سقوط أبو جبل: خليك نايم.. هاتوله كفتة وحاجة ساقعة

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته الغامرة بتقدم الزمالك على الرجاء المغربي بهدف نظيف أحرزه لاعبه المغربي أشرف بن شرقي، ضمن منافسات ذهاب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "الهدف من ماركة كرستيانو رونالدو، هدف ولا أروع ولا أجمل ولا أحسن، والزمالك عامل مباراة عبقرية والدفاع قوي جدًا وصعب جدًا حد يعديه أو يدخل منطقة الـ18".

وتابع، أن الزمالك يلعب بـ4 لاعبين في المنطقة الأمامية لتخفيف العبء على لاعبي الدفاع، لافتًا إلى أن مصر تعيش يومين من الأفراح، وبخاصة أن الأهلي نجح في الفوز على الوداد المغربي خارج قواعده بهدفين نظيفين ضمن منافسات نفس الدور.

وأشاد أديب بمستوى حارس الفريق محمد أبو جبل، قائلًا: "جبل يا ابني، يا عيني ربنا يحميك، يا بخت المنتخب بيك وبمحمد الشناوي".

وحول سقوط حارس الزمالك على الأرض بسبب الإصابة، قال أديب: "خليك يبني نايم على الأرض، ابعتوا هاتوا له كباب وكفتة أو حاجة سقعة لحد ما يتعالج وياخد وقته عشان الرجاء بيهاجم بشكل كبير، والحقيقة بعد الوقت ده كله مش ندمان إني بشجع الزمالك، معدن لاعب الزمالك كويس بغض النظر عن البطولات وهي مش حاجة مهمة بالنسبة لنا".