"الوطنية للانتخابات" تحدد عدد لجان الانتخابات بالخارج وتشكيلها

أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 69 لسنة 2020، بشأن تحديد عدد لجان الانتخابات بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها في انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار، يحدد عدد لجان الانتخابات بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها بسفارات وقنصليات مصر بالدول المختلفة وفق الكشوف الواردة من وزارة الخارجية.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.